相隔15年 馬祖再飄細雪

2018-02-05

〔記者蕭玗欣、李容萍、張議晨、蔡孟尚、佟振國、劉濱銓、王錦義、李忠憲、俞肇福、何玉華／綜合報導〕入冬以來最強寒流持續發威，連馬祖也在相隔十五年後再次飄雪。氣象局表示，大屯山、拉拉山、七星山等北部一千公尺以上高山，今天清晨的降雪機率極高。

合歡山、太平山、玉山、拉拉山、司馬庫斯部落、福壽山農場，都在這波低溫下迎來瑞雪；大屯山和鞍部測站則是降下冰霰，時逢週日，各地湧入賞雪車潮。

桃園市復興區拉拉山神木區三日下午就開始下雪，四日一早，神木區積雪超過十公分，上山遊客興奮直說：「好美！」紛紛把雪堆在車上當作戰利品，準備帶回家。

七星山降雪機率高

宜蘭縣太平山自三日凌晨三點降雪後，至昨下午三點前，雪勢都未間斷，園區的太平山莊、翠峰山屋積雪達十公分，雪線下降至宜專一線十三公里處（海拔約一一五○公尺），台七甲線南山至思源埡口（卅二公里至四十五公里處）積雪也有十公分。

新竹縣尖石鄉後山部落前天下午開始陸續飄雪，海拔一千五百公尺高的司馬庫斯部落晚間風雪強勁，昨晨一點多才停止。

合歡山連日降雪，遊客中心前積雪達廿公分，台十四甲線翠峰管制點前，昨凌晨即有大排長龍的車輛準備上山，上午九點不到，武嶺停車場即告客滿。

玉山昨又飄降瑞雪，排雲山莊累積達十公分。塔塔加園區則湧現追雪潮，遊客沿途欣賞雪白霧淞附著在樹上，讓沒見到雪景的民眾直呼「好開心」。台中福壽山農場前天開始降下冰霰，晚間冰霰與雪交叉降下，遊客欣喜若狂，在露營區的水池旁紮營，邊吃泡麵邊賞雪。

最特別的是，相隔十五年多，馬祖再次下雪。南竿、北竿、東引、莒光從昨天下午四點多陸續飄雪，當地民眾趕到南竿鄉的雲台山（海拔二四八公尺）、北竿鄉壁山（海拔二九八公尺）等高地賞雪。由於降雪量不多，細雪飄落在民眾的頭頂上，戲稱「好像頭皮屑」。馬祖上一次下雪是在民國九十一年十二月廿七日。

網路也流傳北宜公路下雪的照片，還有石碇雲海國小樹木被白雪覆蓋成銀白一片；不過，雲海國小校長劉世和澄清，那是前年霸王級寒流時的照片。