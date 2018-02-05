寒流今明最冷 週六又有冷氣團

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬最強寒流發威，中央氣象局昨持續針對全台發布低溫特報，新北基宜地區更是低溫、強風、大雨特報齊發。氣象局預估，這波寒流預計要冷到後天清晨，今、明兩天中部以北最低溫下探七度，空曠地區不排除更低。週六以後可能又有強烈大陸冷氣團來襲，春節假期則有機會回溫，不過還需要再觀察。
北部明暫無雨 週三恢復濕答答
寒潮來襲，昨天清晨基隆低溫九．一度，新屋、新竹都是七．八度，恆春十四．八度，都創下入冬新低溫，街上民眾紛紛穿上大衣、圍巾，全副武裝抗寒。氣象局預報員李孟軒指出，今、明兩天清晨是最冷的時候，預估中部以北最低溫下探七度，空曠地區不排除出現六度，南部九度；後天白天冷空氣才會慢慢減弱。不過大衣可別急著收，至少要等到週五才會明顯回溫。
至於北台灣濕冷天氣要持續到何時？李孟軒說，明天北部、東北部會有一波降雨空檔，但週三之後又會持續陰雨綿綿。
中南部雖稍回升 感受還是極冷
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮形容此波冷空氣是「緩進式寒潮」，今起至週三清晨，北台灣整天濕冷、日夜溫差小；中南部雖然白天氣溫稍回升，但感受上還是極冷，提醒民眾要注意保暖、小心防範寒害的發生。週三白天起至週四，冷空氣逐日小幅減弱，氣溫慢慢上升，但溫度仍低。週五冷空氣明顯減弱，氣溫回升，這波寒潮才算正式結束。
過年期間有機會回溫？ 尚待觀察
李孟軒說，週五北部回溫幅度明顯，高溫可回到十八、十九度，中南部則是今天就開始回溫，不過要注意日夜溫差，中部氣溫約七度到十八度，南部為九度到廿度。
李孟軒也指出，週六以後還會有另一波冷空氣南下，目前預估為強烈大陸冷氣團等級，偏乾冷型態。週末全台氣溫都會下滑，北部、東北部最低溫下探十一、十二度，可能到下週一、二影響才會減緩，因此春節有機會回溫。不過，李孟軒強調，預報模式到後期不確定性大，冷空氣強度及影響時間還需要再觀察。