全台16處、席開近4000桌 4萬寒士圍爐吃尾牙

2018-02-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕寒流陰雨，澆不熄圍爐的溫暖！已持續廿八年的社福團體年度盛事「寒士吃飽三十尾牙」，昨於全台十六處同步席開近四千桌，寒士、街友、單親媽媽及獨居長者共計近四萬人圍爐，總統府前凱道更擺出二千二百桌。

寒士尾牙前身可追溯到一九八七年，當時創世基金會創辦人曹慶號召義工準備卅個便當發給街友，到一九九一年時，於萬華舊火車站騎樓辦十桌宴請街友。二○一二年起擴大邀請範圍，納入單親媽媽、獨居長輩、社會邊緣人等，廿八年來累計辦理近三萬桌，服務人數達卅萬。

今年寒士尾牙舉辦地點涵蓋全台，包括基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、鳳山、高雄、屏東、羅東、花蓮、台東等。

台北場由國宴主廚水蛙師以公益成本價提供，菜色涵蓋拼盤、補湯、甜點、水果等十道。他已經連續三年負責籌辦，為了不讓菜淋到雨，湯湯水水不流入水溝，幫菜餚蓋上塑膠套、把廚房鋪上地毯、還出動抽水車。

創世、人安、華山基金會創辦人曹慶感謝各界捐助及志工相挺，一起為社會付出，副總統陳建仁及前總統馬英九均到場致意，並發放紅包。陳建仁表示，他代表總統蔡英文前來，未來政府將持續健全社會安全體系，給予弱勢族群更多保障，同時也感謝社福團體努力。