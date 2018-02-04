新世代健康戰略 醫療核心在社區

2018-02-04

未來國人健康、醫療的核心區域在哪？許多學者專家會點出核心在社區。人口老化、失能者增加，如何讓社區中的長輩與身障者擁有健康的生命、延緩失能，是健康領域中的關鍵課題，由衛福部主任秘書王宗曦和醫學、長期照護專家共同撰寫《社區新視野：新世代健康戰略4.0》，點出未來醫療照顧應多將重心放在社區。

書中內容包括分級醫療、疫苗策略、失智症照護模式、出院準備服務等，勾勒出社區健康的重要性和實質內涵。每賣出一本書將捐贈120元給老人福利推動聯盟和家庭照顧者關懷總會。

（文：記者吳亮儀）