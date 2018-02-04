語音矯正手術 不怕講話不清楚

2018-02-04

文／盧亭辰

慧珍（化名）是一位資深老師，靠說話吃飯，但這8年來，她一直被「說話不清楚」所困擾，所以她除了上課以外都不太愛講話，就怕被人家發現她說話不清楚。

上顎癌病患一度不愛講話

8年前，她被大醫院診斷出上顎癌。一個小小卻惡性的腫瘤長在上顎。大醫院的醫師為她進行手術，切了一個範圍大約2.5公分的空洞。雖然後來傷口慢慢癒合，最後只剩下一個1公分的小洞，但這小洞帶給慧珍很大的困擾。

除了這個洞連接鼻子和口腔，所以吃東西喝水會從口腔跑到鼻腔，食物在鼻腔發臭，還有鼻、口腔的洞讓她說話不清楚，「嗯嗯阿阿」的鼻音很模糊，這8年來，雖然腫瘤再也沒有復發，醫師也說這是手術必須付出的代價，沒辦法處理。

8年後，慧珍鼓起勇氣去掛整形外科門診，最後輾轉來到顱顏外科的門診。

顱顏外科大多在處理唇顎裂的孩子，所以團隊裡有語言老師，也有專門的醫師在進行「語音矯正手術」。

「語音矯正手術」是處理顎裂手術之後，但發音仍然不夠好的一種手術。手術的方式根據情況的嚴重性可分為幾種做法，一是調整軟顎的肌肉，二是利用後咽壁的組織來加強軟顎的閉合，當然除了調整語音，還可以順便修補口、鼻腔的破洞。

慧珍接受了語言老師的檢查評估，聽完醫師的解釋後，接受「語音調整手術」，調整軟顎的肌肉，並把原來的1公分小洞補起來。

手術後，鼻音的狀況與口鼻漏的症狀立即就有了改善，讓慧珍相當滿意，但沒過幾天，在原來小洞的附近又破了一個1公分的小洞，因為曾經開刀過的組織並不健康。

後來慧珍的先生出了狀況，她也無暇去想那小洞。就在6個月定期回診的前一天，她發現小洞居然都癒合了！

重點是，她的說話改善了，她也突然發現，自己越來越愛說話，而且旁人再也不必費力去了解她在說什麼。

（作者為林口長庚醫院兒童整形外科主治醫師）