癌症治療飲食 吃得下、高蛋白最重要

2018-02-04

文／張秀年

2015年最新癌症統計去年底出爐，癌症時鐘又快轉，每5分鐘1人罹癌！罹癌人數快速成長後，接受手術或化放療的癌友已經變成醫院的重要族群。

癌友的營養狀況攸關治療成效，研究證實，營養狀況改善，可以降低癌症治療的副作用及感染機率。對抗癌症需要極大的體力，營養補給充足，避免體重下降是治療的要素之一。

◎正確的癌症飲食究竟該怎麼吃？

●痛苦期，不要強迫自己進食：

做完化放療的前幾天，通常會出現嚴重噁心、嘔吐等副作用，這時候若強迫進食，容易造成不舒服的感覺和食物聯想在一起，以後即使看到自己喜歡的飲食也會感到反胃，且可能持續數年之久。建議等症狀改善後再努力吃回來就好。

●烹調不要過度清淡，吃得下最重要：

疾病本身或治療結果都可能會造成味覺的改變，罹癌後往往求好心切認為吃原味最健康，但過度清淡的飲食，反而讓原本已經不好的食慾每況愈下；建議胃口差時更該重視飲食的調味，有時重口味的食物如：瓜子肉、糖醋排骨等，都可以有效的促進食慾。

●多吃高蛋白食物加速復原：

許多癌友在罹癌後選擇改吃素食，素食調配不當容易造成蛋白質攝取不足，或者只喝雞湯、魚湯不吃肉，其實吃到的蛋白質量非常少，建議可以把雞精或魚湯拿來做蒸蛋，三餐多吃魚、肉、蛋、黃豆製品等高蛋白質食物，才能幫助身體快速恢復。

對抗癌症需要體力，唯有努力補充足夠的熱量和蛋白質，避免體重下降，才勝任癌症治療的嚴酷挑戰。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）