正確用藥 媽媽哺乳放寬心

2018-02-04

文／傅淑卿

「我在餵奶，可以吃藥嗎？」新手媽媽憂心忡忡地問，好不容易熬過漫長的孕期，喜悅迎來新生兒，卻因照顧新生兒，日夜顛倒身心疲憊，免疫力也大大下降，導致感冒上身。

想要按照醫囑好好吃藥，減少感冒引起的不舒服症狀，讓身體機能恢復正常，全心投入照顧寶寶。卻又擔心吃藥後，藥物會分泌到乳汁裡，影響寶寶健康！

◎要如何在哺乳期間安全用藥呢？

其實哺乳期用藥選擇和孕期是不同的。孕期有胎盤形成一道天然的屏障，會阻擋篩選進入胎兒的物質，此時胎兒處於重要發育期，能穿越胎盤屏障的藥物，就有可能會直接影響發育。

哺乳期用藥時，因為大多數藥物分子較小，能被分泌到乳汁裡，但通常含量較少，不見得能引發藥效反應；此外，新生兒已經是一個發育相對較完整的個體，同樣也具有代謝排除藥物的能力。

藥物的選擇方面，考量的主要有兩點：一是不影響嬰兒發育，二是不影響乳汁分泌。一般直接參考藥學資料庫的建議；如果沒有，也可參考藥物仿單（即說明書）或是醫師的使用經驗。

原則上，老藥優於新藥，因為臨床使用經驗比較完整；選用嬰幼兒也可使用的藥物較佳，例如四環黴素類的抗生素，因為藥物結構的關係會螯合鈣質，影響骨骼發育，並且造成發育中的牙齒脫色，不建議用於發育中的孩童，因此也不建議用於哺乳的媽媽。

此外，外用藥優於內服藥，例如過敏性鼻炎，如病情許可也採用鼻噴劑代替口服藥；如非必要，可以考慮僅短期用藥或需要時服用等。

最重要的是，媽媽的健康永遠優先於哺乳需求，如果無更安全的用藥時，若為短期用藥，為了維持奶量，可將此段期間的母奶丟棄，並記得要請教醫師或藥師，該藥物的半衰期，確認可以開始哺餵的時間；若為長期用藥，轉換為合適的配方奶是比較適當的選擇。

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）