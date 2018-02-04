戒菸酒、髒話 肩扛病妻病兒還助弱

2018-02-04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕戒菸戒酒戒髒話！超人爸爸黃俊原照顧身心殘障妻兒，仍堅持每月捐二百元做功德。他說，當慈濟環保志工後，被師兄姊感動，決定戒酒、戒菸、戒檳榔，連髒話都戒掉了。

四十六歲的黃俊原自小母親就過世，因父親都在外地，由阿嬤把四個孫子拉拔長大，他國一沒念完就休學，靠著在電鍍工廠上班收入娶妻生子，沒想到兒子青春期出現身心症，夫妻兩人都心力交瘁。

黃俊原說，他曾一天買三餐給兒子吃，都被兒子掃落地，後來就醫才知因為幻聽，兒子覺得飯菜都有毒，才不願吃飯，最後沒辦法只好把兒子送康復之家，結果妻子也跟著累倒了。

為了能工作賺錢，妻子由岳母協助照顧，讓他可以上班，還好貼心的女兒很爭氣，考上國立大學。他非常感恩慈濟人陪伴，開始當環保志工。當了志工之後，更發願要「戒菸、戒酒、戒檳榔」，尤其是要戒掉髒話。

「只要有心，戒菸戒酒就不難！」黃俊原說，他以前每天約抽半包菸，喝酒是因妻兒相繼發病，他靠喝酒麻痺自己，當他決心戒酒、戒菸，原本鄰居親友不看好，也不相信，但他用行動證明，讓所有人都刮目相看。

「生命所有一切都是自己的功課！」黃俊原說，他知道自己不能倒，妻小都還需要他來照顧，現在他最大的願望就是一切平安，讓他有餘力可以為社會付出，就是最好的祝福！