森鐵走8字型 原來是要避溪谷

2018-02-04

〔記者曾迺強／嘉義報導〕擁有百年歷史的阿里山森林鐵路興建於日治時期（公元一九○四年），當年為避開溪谷路段，選擇讓火車沿著繞獨立山螺旋狀線式路線，最後以「８」字型離開獨立山頭，成為著名的「獨立山三迴旋」，由學者組成的「阿里山鐵道文化動態保存」研究團隊，昨天發表森鐵這段不為人知的歷史，讓鐵道迷一窺森鐵奇妙之處。

台北藝術大學建築與文化資產研究所所長黃士娟說，研究團隊檢視文獻，並踏查螺旋狀線式路線的第一個車站梅山鄉太興村梨園寮，發現梨園寮聚落是周邊北港溪、清水溪、牛稠溪流域中心點，調查後認為日本人為避免軌線經過河流得架設木橋，徒增養護成本，加上載運厚重的木材所需，因此沿太興村南界的獨立山搭建軌道，搭乘森鐵的遊客現今能在車上三度俯瞰不同視野的樟腦寮聚落，這就是著名的「獨立山三迴旋」。

研究團隊另改造森鐵工程用台車，用三百六十度環景攝影記錄本線（嘉義至十字路）、支線（神木、祝山、沼平）沿線植栽、景觀，並以VR（虛擬實境）呈現鐵道風光。

嘉義縣副縣長吳芳銘說，研究團隊深入鐵路沿線的社區調查，也從被聯合國教科文組織列入世界遺產的瑞士阿爾布拉、伯連納鐵路案例，探討阿里山森鐵動態保存方式，可做為未來設立森鐵博物館的參考模式。