台南月世界慘遭切山 環團痛心

2018-02-03

近拍畫面首度曝光

〔記者吳俊鋒／台南報導〕正反之戰已逾十年的台南龍崎區事業廢棄物綜合處理中心興建計畫，因業者上個月以施設滯洪沉沙池的名義開挖現址的月世界山脈，被空拍發現，再度引發環保團體的抗議，市政府水利局緊急要求停工。立委王定宇昨天勘查，自然景觀遭人為破壞的情形，首度近距離對外曝光。

掩埋場爭議 要求第三公正單位鑑定

王定宇強調，市政府得先確認這項水保防災工程的必須性，且前提是這項申請不能為了「鋪陳」日後的掩埋場，一定要脫鉤；負責鑑定的第三公正單位由質疑方去尋找，儘速釐清爭議。

白堊地形泥岩山脈遭削掉一截

之前月世界遭破壞情形，只有台南社大空拍的鳥瞰畫面，昨深入勘查，首度近距離目睹，白堊地形的泥岩山脈遭怪手削掉一截，碎石還鋪設在現場，開挖證據確鑿。台南社區大學環境行動小組召集人黃煥彰痛批景觀殺手，直說：「很想掉眼淚。」他認為，鐵證如山，歐欣公司欺瞞，市政府水利局裝傻，行偷渡掩埋場之實。

南市府水利局主任秘書蔡國銓、專門委員王國安，以及興辦掩埋場的歐欣公司協理許敬勇等人都參與會勘，蔡國銓指出，准設的水保工程為○．六公頃，是因應南側兩條支流所施作，以避免牛埔溪淤積，初步勘查，開挖處並未超出核定範圍，目前市府要求暫時停工。

王定宇進入勘查龍崎工廠時，遇到約二十位聲稱贊成掩埋場的鄉親攔路，舉著布條、看板，表達支持興建的訴求，但反遭王定宇質疑這群人中有十二人是領興辦業者歐欣公司的薪水，他怒斥用錢堆砌出來的民意不可取，已踩到他的紅線，這些經費也牽連到退輔會，將要求監察院、廉政署、檢調等單位徹查，杜絕歪風。

許敬勇則回應，為敦親睦鄰，僱請在地人幫忙清掃環境，有些舉牌的民眾確實領公司薪水，但都是自願集結，表達訴求，絕無策動或授意。