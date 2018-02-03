等5年…蘇花改蘇澳到東澳段5日通車

2018-02-03

下午4點開放通行 初期限3.5噸以下小型車

〔記者江志雄、劉力仁／綜合報導〕通車囉！蘇花改蘇澳到東澳段歷經多次勘驗完成缺失改善，報請交通部核定，昨天確認五日下午四點開放通車，但通車初期只開放三．五噸以下小型車通行。

蘇花改蘇澳到東澳段全長約九．七公里，民國一○一年九月開工，經五年多施作後完工；交通部在一月廿三日辦理第三階段通車勘驗，公路總局陸續改善缺失，通車時程拍板定案，五日上午十點在東澳隧道南口辦通車典禮，下午四點開放通行。

「限定小型車行駛！」公路總局在蘇澳地區規劃疏導動線，沿途設置指示標誌，國道五號往蘇花改方向車輛，行駛下列路線：國道五號→新馬陸橋→台九線→箕山橋→蘇港路→蘇花改，回程路線：蘇花改→蘇港路→箕山橋→台二戊→海山西路→國道五號。

蘇澳到東澳段北端入口，從國立蘇澳海事旁的蘇澳隧道進入，行經白米景觀橋、永樂高架橋、東澳隧道、東澳北溪河川橋、東岳隧道，在幸福水泥廠旁接蘇花公路，單趟行車時間約十分鐘，比現有蘇花公路省下廿分鐘。

蘇花改沿線每小時速限六十公里，隧道兩端限速四十公里，全線路段單線道，請行駛左側車道，勿占用右側緊急救援車道，進入隧道開大燈，並與前車保持廿公尺以上距離。現階段大客車、大貨車、聯結車、機車、自行車禁止進入，警方也把違規超車、超速、任意駛出邊線、非通行車種，列入重點取締項目。

不過蘇花改禁行重機，引發大型重機團體不滿抗議，公路總局表示，隧道內空間與視野封閉，考量行車安全，加上蘇花改並非以大量通行為目的，因此僅規劃雙向各一車道通行，還有未來將開放大貨車行駛蘇花改；公路總局整體評估，隧道超過三公里、僅一車道且開放大型車行駛的情況下，機車行駛危險性高，所以不建議機車行駛。

蘇澳到東澳段通車後，外界擔心蘇澳市區大塞車；蘇澳鎮長陳金麟說，下國五蘇澳交流道的車流，必須引導右轉新馬陸橋，沿台九線、蘇港路，開進蘇澳隧道上蘇花改，若能做好分流，便可降低交通衝擊。