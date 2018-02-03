瀝青除毛 黑心豬頭皮賣出219噸

2018-02-03

〔記者賴筱桐、謝君臨、黃捷／綜合報導〕新北市八里區長道坑路一家豬頭皮工廠業者涉嫌利用毒瀝青脫毛，新北市衛生局昨晨會同檢調及環保局前往查緝，在現場封存八百公斤豬頭皮原料及成品，並命業者暫停作業；估計業者一年來售出兩百一十九噸違規產品，主要銷往台北市環南市場等地。由於瀝青含有重金屬，食用過量可能造成中樞神經系統受損，引發致癌風險。

新北市衛生局接獲線報，昨晨會同檢調前往查緝，發現鐵皮工廠負責人王騰德與劉姓妻子，以及翁姓員工等人，正以融化瀝青沾豬頭皮，藉凝固的瀝青塊剝除豬毛，遂依違反「食品安全衛生管理法」移送士林地檢署偵辦，並查扣瀝青塊、逾五百張豬皮等證物，檢方訊後，分別諭令王、翁、劉三人以五萬、三萬、二萬元交保。

現場查扣逾500張豬皮 3人送辦

調查發現，主嫌王、翁等人，每日向環南市場及三重區豬肉攤載回豬頭至八里區租用的鐵皮工廠，另向台北市廠商購買屋頂防水用的瀝青塊來脫毛。

新北市衛生局副局長許朝程指出，業者從民國一○六年二月使用瀝青進行豬頭皮脫毛作業，先將加熱融化的瀝青沾附豬頭皮表面，冷卻後撕除脫毛，並使用噴槍清除殘留瀝青及細毛，業者平均每天生產四百頭、約六百公斤豬頭皮。

檢調另查獲攤商用豬頭皮做滷味

檢調人員昨也前往曾委託該工廠處理豬皮的三重區攤商，查扣約四百六十三公斤豬頭皮，其中有部分已做成滷味，所幸及時阻止未流入市場。

檢調偵訊時，王等人均坦承犯行，王自稱平常負責購買瀝青，翁則協助添購豬頭皮，劉女則在工廠進行脫毛作業。檢調初估，不法獲利超過三百萬元。

許朝程指出，依農委會標準程序，應使用松香蠟（俗稱松脂）脫毛，瀝青一桶九百元，松香蠟一袋二十五公斤裝三千元，推測業者為了降低成本，使用危害人體的瀝青除毛。

省成本用毒物 最重判7年

許朝程表示，該工廠接受三重區豬頭皮製造業者及台北市環南市場豬肉攤的委託代工，製成滷味產品等售往環南市場及麵攤，詳細下游須進一步追查。業者坦承犯行，依違反食品安全衛生管理法第十五條第一項第三款規定，移請士林地檢署偵辦，最高可處七年以下有期徒刑，得併科八千萬元以下罰金。

此外，現場作業環境髒亂，牆面佈滿蜘蛛絲，違反食品安全衛生管理法第八條規定，新北市衛生局已責令業者限期改善並暫停作業，若未改善，將開罰六萬元至兩億元罰鍰。