小綠綠餵線蟲 研究飲食致衰老

2018-02-03

獲台灣國際科展國內組最大獎

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市北一女中高三生洪若淇研究飲食對神經老化影響，透過與人體基因相似的線蟲，餵食不同細菌，從中發現老化、早衰現象，未來盼深入找出細菌中的化學分子，好幫助人類探知何種飲食會導致衰老，研究獲得肯定，拿下今年台灣國際科學展覽會的最高榮譽「青少年科學獎」。

線蟲與人體基因相似

洪若淇說，透過台大生科系教授吳益群協助，投入科展研究，主要探究飲食是否會影響老化，利用和人體基因相似的秀麗隱桿線蟲，餵食生活中常見的「變形菌」、「大腸桿菌」，發現吃變形菌的線蟲比吃大腸桿菌的還要加速早衰，研究其中神經傳導系統，成果獲台灣國際科展評審肯定，獲國內組最大獎。

同樣拿下國內組最大獎的團隊，台灣師範大學附屬高級中學的學生王凱、江佶龍則通力合作，兩人投入數學幾何領域，嘗試突破平方和與橢圓之間關係的限制，導入二次曲線等概念，在其中發現了幾何不變量特性，也獲評審青睞。

俄國2女獲國外組大獎

台灣國際科展也針對國外學生進行評選，來自俄羅斯的Yulia D. Maslova及Anastasia A. Andrianova合作，探討現代藥物合成中被廣泛使用的有機氟化合物，提出新法獲得新型氟化試劑，讓新分子具備獨一無二的特性，未來可推類似藥物開發，遠渡重洋拿下台灣國際科學展覽會的國外青少年科學獎。

總統蔡英文勉勵青年學子，為了科學發展，政府去年翻修科學技術基本法，推動創新產業旗艦計畫等，創造更多專業人才流動，並將肩負責任，支持優秀學子勇敢追求科學夢。