逾千台大人連署 促開校務會議

2018-02-03

校長遴選爭議若不釐清 管爺將面對分裂的台大

〔記者吳柏緯／台北報導〕台大校長遴選結果風波持續延燒，有台大教授發起連署，呼籲召開校務會議，處理遴選爭議，截至昨晚已超過千名台大教授、校友與學生參與連署。參加連署的學者指出，若台大不將爭議好好說清楚，未來管中閔將面對分裂的台大，任何政策都將無法推動，且這些爭議會如影隨形跟著他。

重視程序正義 陳翠蓮︰非針對管

連署發起人之一、台大歷史系教授陳翠蓮表示，這次遴選爭議，有部分來自於遴選委員會本身組成就有問題，因此應依相關要點規範，舉行臨時校務會議處理。

陳翠蓮說明，臨時校務會議的代表人數多、來自不同身分領域，可以更全面討論這次事件，並提出合宜的解決方式。她強調，發起連署並非針對管中閔，而是重視程序正義。

中研院台史所副研究員吳叡人以台大校友身分連署，他指出，自己對於管中閔並沒有特別的好惡，參加連署主因是認為遴選過程出現「副董（台灣大哥大副董事長蔡明興）選獨董（台灣大獨立董事管中閔）」，有嚴重瑕疵，加上面對論文爭議，台大的處理方式太粗糙。

研討會論文非正式 中研院學者轟荒謬

吳叡人認為，面對管中閔的論文爭議，台大學術倫理委員會提出「研討會論文非正式論文」的說法很荒謬，不但沒有幫到管中閔，反而引起學界更大不滿。他認為，既然遴選機制與學術倫理委員會都無法向外界說明清楚，那就應該召開校務會議，將所有爭議調查清楚。

校務會議最高決策機構 有必要重開

台大社會系教授何明修認為，校務會議是台大的最高決策機構，當遴選委員表現不佳、做出傷害委員會公信力的行為，校務會議有必要介入處理。

何明修強調，現在遴選程序的確出現瑕疵，若管中閔在這樣的情況下上任，未來做任何事都可能遭到質疑，遴選爭議也會一再被提起，對於管中閔並非好事。因此應透過舉行校務會議，重新檢視這些爭議，並提出能夠服人的結果。

遴選程序重大瑕疵 上任前應檢視爭議

吳叡人也認為，在爭議未決之前若執意上任，管中閔注定將面對分裂的台大。