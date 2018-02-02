聲帶惡性腫瘤 微創手術救音質

2018-02-02

記者吳亮儀／台北報導

戒菸30年了，仍被發現罹患喉癌！67歲徐先生在兩年多前發現嗓音沙啞，持續吃藥卻沒改善，多次轉診才發現是聲帶惡性腫瘤，幸好及早發現，經微創雷射手術切除後很快出院，現在聲音恢復正常。

林口長庚醫院耳鼻喉科系副主任方端仁說，喉癌病人中有9成以上是聲門癌，腫瘤長在聲帶上，初期症狀除持續沙啞外，不會疼痛或明顯不適。

方端仁說，喉癌好發於55歲到75歲男性，發生率約佔台灣頭頸癌的1/10，根據國健署公佈的2015年癌症年報，當年有661人登錄喉癌。

傳統治療喉癌的方式主要為開放式手術，或長達7到12週的放射治療，儘管治癒率不錯，但有很多病人的咽喉功能會嚴重受損，甚至永久性無法自然發聲和與人溝通，嚴重影響術後的生活品質及產生社交障礙。

方端仁說，新的微創雷射腫瘤切除手術主要是用喉鏡從口腔伸入，達到腫瘤部位，藉顯微鏡放大影像，再以二氧化碳雷射將腫瘤精準切除，不會傷及附近重要器官。

手術需採全身麻醉，需20分鐘或長達4小時，多數病人術後僅須觀察24小時即可出院，術後須禁聲1週，可正常飲食，身體外觀無傷口。

方端仁提醒，嗓音異常成因可能是感冒、喉嚨急性發炎、胃酸逆流、聲帶過度使用等，這類原因造成的聲音沙啞多可在1到2週內恢復，但若嗓音異常持續1個月以上，應懷疑可能是罹癌，應盡速就醫以免延誤病情。