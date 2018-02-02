學測英文爭議 作者答案與大考中心不同

2018-02-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕一○七學年大學學測落幕，但有民眾發現，英文科閱讀測驗中考西尼羅病毒熱，文章出自《時代雜誌》，去信給原作者卻得到與大考中心不同的答案，呼籲官方都給分；大考中心則表示，該題已改寫，原答案無誤，但後續將開會是否額外處置。

英文科試題中，第四十五到四十八題的閱讀測驗題組，以短文敘述美國「西尼羅病毒熱」（West Nile virus）的肆虐情況，其中四十五題要考生選出文章主旨，大考中心公布正確答案為：（Ｃ）「談論西尼羅病毒的症狀與何種情況會使其大肆繁殖。」

英語科老師李婕希曾提出質疑，認為四十五題的（Ｂ）選項「談論西尼羅病毒與政府效率」也可算對，因為整篇閱讀下來，文章二、三、四段都有討論Ｂ、Ｃ的內容，認為該題恐有爭議。

更有民眾眼尖，認出該文章的來源，是來自《時代雜誌Time》，更找到當初原文作者Bryan Walsh的信箱，直接寄信請益原文主旨，Bryan不到一天就回信，認為自己的文章主旨是討論政府的處理效率問題，認為台灣學測考題中，選項Ｂ更正確，網友則認為不需改答案，但Ｂ、Ｃ都應給分。

大考中心主任劉孟奇表示，該題組雖參考自Bryan的文章，但雜誌上刊載的是一篇長文，而題目經過命題者改寫，在學測結束當天曾進行答案討論會議，有三名大學教師、兩名高中老師等五人，都對四十五題的答案沒疑義，因此公布Ｃ選項為正確答案。

劉孟奇說，如今外界對答案選項有疑慮，已收到相關意見，預計在五日召開疑義試題討論會議，再度邀請五名不同英文領域的學者教授老師，重新討論，並讓命題者說明出題原意，目前Ｃ答案無誤，至於Ｂ選項是否給分仍待會議結果，預計九日將公告結果上網，供外界檢視。