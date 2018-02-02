韓國小球員來台冬訓 「台灣媽媽」供住宿

2018-02-02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣在冬季時較韓國溫暖，近年來有許多韓國職棒、大學等各級棒球隊來嘉義或台南冬訓，但經費較少的少棒隊伍卻難以負擔冬訓經費。台南市名人幼兒園園長王美雲熱愛體育，去年起提供韓國少棒隊員免費住宿，更協助租球場、安排比賽及旅遊，希望台灣小球員有機會與外國球隊交流，韓國教練和小球員直說：「有台灣媽媽真好。」做了絕佳的棒球外交。

協助租球場、安排比賽及旅遊

王美雲在台南市學甲區開設幼兒園，提供空間讓華宗盃排球賽選手住宿，前年台南維冠大樓震災後，市府考量救災善後優先，要停辦學甲蜀葵花節，熱心地方事務的她與地方社團勇於接辦。

前年有旅行社和王美雲合作安排韓國小球員住宿，她與教練聊天得知旅費逐年上漲，可能不再來台訓練，她便與韓方接洽，免費提供住宿，僅需負擔水電費。

王美雲今年提供八間教室讓韓國華城市、牙山市少棒隊免費住宿一個月，甚至在園內設照明燈和球網，方便隊員晚上練習。她說，多賺錢不是成就，「人與人之間的交流才是快樂的來源」，希望韓國的少棒隊能持續來台，讓台灣小選手多與外國球隊比賽、交朋友。

華城市少棒隊李姓教練說，約二十人的球隊來台冬訓一個月，開銷至少要三百萬元台幣，租借的簡易球場，去年五十餘天租金五萬元，今年漲為一個月五萬元，加上食宿、交通都漲，原打算另覓他處訓練，「感謝台灣媽媽不收住宿費，省很多」，未來會繼續來台，也歡迎台灣小球員去韓國交流。

王美雲昨天帶著華城市、牙山市少棒隊員，到嘉義縣與民和國中、秀林國小球隊友誼賽，秀林國小教練林昶廷開心說，如果有更多重視棒球的「媽媽」，台灣棒運一定更興盛。