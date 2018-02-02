寒流今晚強襲 北台週六低溫探6度

2018-02-02

〔記者蕭玗欣、吳欣恬、蔡政珉、陳鳳麗、劉濱銓／綜合報導〕今晚寒流來勢洶洶，週末北台灣最低溫下探六度！寒流來襲，預期各地氣溫將持續下降，明天到下週二是最低點，中部以北、宜蘭地區低溫下探七度，空曠地區只有六度，其他地方十一度左右；天寒地凍，農委會呼籲農民及漁業養殖業者應加強低溫防範措施，嚴防寒害。

七星、大屯山有機會下雪

氣象局指出，玉山昨凌晨零時開始降下瑞雪，兩波大雪，累積雪深十公分。

雪霸國家公園管理處處長鍾銘山說，根據志工回報，三千公尺高山區域如雪山圈谷積雪都已超過三十公分，預計高山區域會持續降雪。合歡山持續飄雪，經此波降雪後，一日積雪已達十公分，還有夢幻雲瀑美景。

氣象局預估，明起各地超過兩千公尺高山有機會下雪或結冰，週日和下週一北台灣七星山、大屯山也有機會下雪。

下週三起北部回升到13度

隨著華南雲雨區離開，今起水氣逐漸減少，氣象局預報員程川芳表示，這波冷空氣冷的時間相當長，預估下週三白天起氣溫才會慢慢回升，北部高溫可來到十三、十五度，中部十八度，南部廿二度。

根據農委會統計，一月八日至十三日的寒流造成全台農損一億零九十一萬元，國內養殖漁業損失近一千六百萬元，其中農作物損害最嚴重的是小番茄，損失金額近兩千萬元。

農作、魚塭嚴防寒害

因應寒流來襲，農委會建議農民，較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，以保溫防寒；未採收瓜果則以套袋處理。養殖業者則可在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強保溫、防寒及加溫等設備等。