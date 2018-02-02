「貴」氣白鯧 估年前每公斤飆破千元

2018-02-02

〔記者蕭婷方／台北報導〕農曆春節將至，應節魚菜肉類成搶手貨，以北市批發價來看，國人過年愛用魚種白鯧上貨每公斤價格現已高達七八六．一元。台北漁產公司預估，還會再上漲一成五至二成，今年每公斤均價恐漲破千元，創新高；其餘黃金鯧、石斑等應節魚種，越接近過年價格至少會再漲一成五。

農曆春節倒數兩週，北市魚市統計，台北魚貨每公斤批發價約一二四元，相較去年節前十五天每公斤均價一一四．一元增加十元，約增八％。

應景魚種會漲15到20％

台北漁產公司總經理陳志芳表示，由於魚貨多可冷凍，供應量可視市場需求調節，這幾天寒流雖然來襲，也不會受影響，整體價格波動不大；不過，白蝦、石斑、黃金鯧及白鯧等應景魚種，節前價格循例都會漲十五％至廿％。

陳志芳說明，目前魚價仍未完全反映年節買氣，尺寸較大、較符合年節規格的魚也未完全上架販售，預估要到二月十日、節前五天才會充分反映買氣，價格可能會再上漲。

印度進口白鯧多銷往中國

不過，年節主力魚種白鯧，冷凍以往多仰賴印度進口，近年多銷往中國，台灣供貨量減；加上台灣野生白鯧產量減，整體供應量少。陳志芳預估，市場需求量不減，節前價格可能上漲，以往白鯧年前每公斤均價不超過千元，今年預估可能破千；白鯧價昂，陳志芳建議，民眾可改買替代魚種黃金鯧，價格僅白鯧一半。

雞肉價格較去年同期漲18％

至於雞、鴨等家禽，北市家禽批發市場統計，雞肉價格目前穩定維持在每公斤平均九十八．三三元；但比去年前二週每公斤八十三．三三元增加十元，增加一成八。

北市畜產公司總經理姚量議分析，雞肉整體供應量仍較去年減少，加上近來天冷、又逢年關近，市場需求量不減，價格才會上揚；不過，產地供應量仍屬穩定，預估行情不會有太大波動。