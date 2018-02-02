殘忍! 海關破獲4000隻剝皮穿山甲／史上最大宗！重1.3萬公斤、市價逾3000萬

2018-02-02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕去年十二月廿七日，一只來自馬來西亞貨櫃卸存高雄港六十六號碼頭，這只貨櫃因逾一個月未報關，且國內收貨人放棄提領，關務署高雄關開櫃查察，赫見逾四千隻已剝除鱗片、清除內臟的保育類穿山甲屠體，總重一萬三千公斤，市價超過三千萬元。查緝人員搖頭直嘆：「太殘忍！」

馬來西亞進口貨櫃遭棄領

該只冷凍貨櫃罕見的被收貨人退運，船公司於一月廿九日向高雄關業務二組申請退運出口，高雄關經風險分析覺得可疑，卅日開櫃查驗，發現櫃內除前區以冷凍沙丁魚貨作為掩護外，後段夾藏已經剝除鱗片、清除內臟的穿山甲屠體，數量逾四千隻，總重達一萬三千公斤。

走私集團疑想退運再闖關

高雄關指出，報單申報及運送契約文件所載內容明顯不符，懷疑國內收貨人是虛構的「人頭」，不敢出來領貨，正追查幕後走私集團。

高雄關人員根據走私集團擺貨情況研判，這只貨櫃入關一定會被查出，所以走私集團可能是計畫在港區內「貍貓換太子」，因找不到機會才放棄，並想先退運再找機會闖關。

被查獲的穿山甲，每隻重量約二至四公斤不等，如果闖關成功，可能被送到餐廳或山產店供饕客食用。高雄關指出，根據國外售價，每公斤穿山甲約台幣二千元，吸引走私集團牟取暴利。

穿山甲列入瀕絕物種

穿山甲為列入瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（簡稱CITES）保護物種，貿易必須嚴格管制，以免危及其生存，經濟部則公告為瀕臨絕種動植物物種，「野生動物保育法」保育類野生動物，非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出，違者可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科台幣卅萬元以上一五○萬元以下罰金。海關免費檢舉走私專線：0800-711117。