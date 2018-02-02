控教部賤賣校產 亞太師生陳情年關難過

2018-02-02

教育部前年同意亞太創意技術學院交由怡盛集團接手，但亞太師生與聲援團體昨卻控訴，教育部此舉為賤賣私校校產，如今學校多個科系停辦、學生被迫轉學、教職員薪給遭刪減，抗議年關難過，要官方出面解決，訴求欠薪償還、解散董事會等。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，經查亞太校方有欠薪、學生不願轉學的情況，再加上設校基金尚缺1億元，已發函要求學校改善，並將校產完全信託，若未達成，將在107年對亞太實施停招，校產、師生安置等會做好後續監督。

（記者吳柏軒）