3董事資格不符／高醫大董事會嗆 絕不重選校長

2018-02-02

〔記者方志賢／高雄報導〕教育部日前對高雄醫學大學三名董事資格、校長遴選及醫療獎勵金等爭議提出糾正，高醫大董事會昨強調，根據教育部糾正，將追回校長劉景寬四年約二千萬元的醫療獎勵金，但教部認定三名董事資格不符，將依法提起行政訴願，校方認為校長當選人鐘育志一切合法，「絕對不會重選」。

將依法提起行政訴願

獎勵金爭議方面，教育部認為高醫大附設醫院與學校財務獨立，非附設醫院人員不能領取醫療獎金，應向校長等學校人員追回溢領的不當醫療獎金。

獎勵金被糾正 將追回2千萬

高醫大董事會指出，校長劉景寬從一○一學年度到一○四學年度，以高醫附屬四家醫院盈餘的一．五％計算，四年共領約二千萬元，將依教育部要求，向劉景寬追回。

高醫大則發布聲明表示，附設醫院醫療獎金的支給制度，自民國六十三年起，由董事會通過後實施。董事會曾兩次以臨時動議方式，片面降低學校的獎勵金及特支費，校長獎勵金及特支費，在一○二年七月從二％降至一．五％，且四年獎勵金額也沒有董事會所稱的二千萬元。

至於董事資格與校長遴選也遭糾正，高醫大董事長陳建志說，教育部擴大解釋學校「職工」定義，認定三名董事資格不符，「在法理上站不住腳」，校長遴選一切合法，「絕對不會重選」。董事會秘書蕭世槐表示，三名董事都是高醫大教師，配合臨床教學及學生臨床實習指導，須到附設醫院擔任主治醫師，並非捐助章程所稱的職工。

蕭世槐指出，根據高醫大職工任用（晉升）辦法規定，職工是指工友、辦事員、組員及專員等，又醫院職員工任用辦法規定的職工則指服務員、司機、保安員、廚師、辦事員及組員等，故職工並不包括專兼任教師或專兼任醫師。