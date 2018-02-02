台大密件公文送達 教部將檢視資格

2018-02-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學遴選出管中閔為新任校長，但過程中衍生未利益迴避、資訊揭露乃至學術倫理等疑慮，雖台大遴委會一月卅一日召開六、五小時會議，做出資格無誤決議，卻無法平息師生質疑聲浪，昨日更有教授們直指，遴選會投票無效，要求教育部退回。

台大校長遴選委員會針對管中閔近日爭議，一月卅一日中午起，召開臨時會議，重新逐條審議相關程序，雖證實管中閔未揭露台灣大哥大獨立董事身分，與遴選委員蔡明興（台灣大副董事長）有利益問題，但認為該層關係「難認定」影響遴選，最後採合議，未進行無記名投票，確認管的校長資格「毫無疑義」。

事後遴選會的會議紀錄，卻讓台大部分現任、退休教授難以接受，昨發出聲明指稱，管中閔獨董身分未揭露，是遴選程序重大瑕疵，資訊揭露爭議應該交由臨時校務會議討論，更呼籲台大公開相關資訊等。

教育部人事處長陳焜元證實，已在一月卅一日當晚收到台大校方公文密件，但除了人事外，也涉及其他層面，必須再經如高教司、法制處等官員進行檢視，因為此案外界十分關注，大家分析角度都不同，所以包含實質內容、流程等，都要審慎評估，沒有瑕疵才行，盼各界給教育部多點時間。

需審慎評估 盼外界多給時間

教育部官員透露，教育部雖必須針對校長遴選案爭議進行合法性監督，但根據大學法精神，校長遴選已分權給各校遴選委員會，官方只能依遴選會報告進行判斷。

因教育部尚未完成審核，管中閔無法如期於二月一日上任。教育部昨天舉行國立大學新任校長的布達典禮，包括嘉義大學校長艾群、台北科技大學校長王錫福、高雄科技大學校長楊慶煜等人宣誓就任。教育部長潘文忠感謝卸任校長辛勞付出，也希望新校長能帶來新氣象，幫助國立大學提升。