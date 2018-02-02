大學校長遴選紛爭多 教部要修法

2018-02-02

4校接連出包 目前僅陽大落幕

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學校長遴選波折不斷，包含台大、陽明、文化、高醫大等校接連出現爭議事件，至今僅陽明大學郭旭崧已上任，風波告一段落，其他三校仍狀況未明。為了避免類似紛爭再起，教育部將籌組工作小組，重新檢視大學法、私立學校法等相關遴選法規，著手修法改善。

儘快設工作小組 重新檢視法規

根據大學法第九條，公立大學校長由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選；私立學校法第卅二條也載明，董事會重要決議之一為校長選聘與解聘，不料近日包含台大、陽明、文大、高醫大等校，選任校長爭端不斷，讓「尊重大學自治」的教育部不得安寧。

有關大學校長遴選制度的爭議，教育部人事處長陳焜元表示，累積多次經驗，目前外界期待制度面必須修改。部長潘文忠已指示儘快組成工作小組，結合學者專家，廣納各界看法，希望周延目前的制度，國外雖也有遴選制度可參考，如遴選保密等，但國內的環境與國外不同，未來仍需妥適且審慎的處理。

教育部高教司長李彥儀日前在全國大學校長會議上，透露要修改校長遴選制度。她指出，早期公立大學是校內先選出兩個人，交給官方圈選，後來分權給校方組織校長遴選委員會，但依舊衍生爭端，未來針對校長遴選委員會的職權、候選人資格審核等，都要重新研議。

盼能趕上立院新會期 今年完成修法

私校方面，李彥儀也說，私立學校法的精神是盼私校自主經營，私校董事會可自行選聘校長，如今卻衍生不公開透明、甚至黑箱操作等爭端，引發其他師生或校友抗議，同樣需要重新檢核董事會職權，未來修法盼能趕上立法院新會期，在今年陸續完成相關法制作業。