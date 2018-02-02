爭議延燒 台大師促教部挺起肩膀

2018-02-02

管爺未揭露獨董的影響 遴委會以難認定帶過

〔記者蕭玗欣、吳柏軒、劉力仁／綜合報導〕台大遴選委員會日前開會確認管中閔當選校長資格毫無疑義，並指出未揭露獨董身分是否對遴選結果有影響，非遴委會所能推論，也難認定有影響。一群台大現任及退休教授昨日聯合發表聲明，認為台大遴選程序產生重大瑕疵，也證明遴選委員的失職與不適任，主張校長遴選投票無效，教育部應該退回台大遴選結果，要求重新辦理。

聲明由八位台大現任及退休教授聯名，包括物理系林敏聰及楊信男、數學系陳其誠、法律系陳昭如及顏厥安、歷史系陳翠蓮、生技系黃青真、國發所劉靜怡。

批遴委會失職與不適任 台大教授們發4點聲明

台大歷史系教授陳翠蓮表示，遴委會的決議，除了首度承認管未揭露獨董外，其他說詞都如鬼打牆般，盼教育部挺起肩膀，負起監督責任。

昨天的四點聯合聲明，包括遴委會遴選程序有重大合法性瑕疵，教育部應予退回；遴選委員會一月五日之遴選投票無效；遴委無權亦無能認定資訊未揭露之效果，應交臨時校務會議討論；遴委會再次混淆公開資訊與自我揭露義務，應公開台大同意函與相關公文。

指遴選程序有重大瑕疵、投票無效 教部應退回

陳翠蓮在臉書表示，要一個缺乏公正立場的遴委會否認自己不公正的決定，是不可能的事，原案必須回到校務會議處理。她表示，遴委會首度承認管中閔未揭露台灣大獨董身分，但又重複過去辯詞，說這是公開資訊，還稱：「未揭露獨董訊息，對遴選結果有無影響，非本會所能推論，難以認定會有影響」，根本睜眼說瞎話。

台大國發所教授劉靜怡也表示：「不是你能推論，所以難以認定有影響，所以，你也不敢否認會有影響，沒錯吧？」既然難以推論，居然還會出現決議結果？劉靜怡質疑，法律授權自行決定的依據在哪？

針對管中閔論文涉及學術倫理一案，台大遴委會決議指稱台大行政單位未立案處理，因此也未再審議。台大教授郭華仁砲轟，此事引發不少質疑，認為學術委員會對於學界抄襲的認知不符學術倫理常規，但委員會未及時告知遴委會改正錯誤。

台大退休教授楊信男說，財信傳媒董事長謝金河爆料，蔡明興大力替管中閔拉票，就涉嫌違反台大校長遴選委員會作業細則中，「委員不得為候選人辦理有關遴選活動」規定，對管中閔的正當性、公信力產生傷害，但委員會沒有積極澄清，反而關起門來做事。他認為，校務會議推薦投票沒有「綁樁」耳聞，更能反映校內師生的心聲。如管中閔能重新得到校務會議支持，對其將來領導會有助力，在爭議中上任，要推動改革會很困難。