B肝急性發作 慎防肝衰竭

2018-02-01

圖‧文／王俊偉

38歲的林先生（化名）到門診主訴：「最近常覺得胃口不好、疲倦，近日又出現尿液是紅茶的顏色，皮膚也變黃，不知跟B肝有沒有關係？」

經檢查，發現他肝功能指數破表，是正常人的50-60倍，診斷為慢性B型肝炎急性發作成猛爆性肝炎，差點發生肝衰竭，立即安排住院治療。

林先生是B型肝炎患者，他表示1年前有抽血追蹤，肝指數是正常的，所以對容易疲倦、胃口差的情形不以為意，自認為是年關近，業務壓力大的因素，沒想到肝炎說發作就發作。

患者在住院期間，一度黃疸指數超標，凝血功能指數也異常，幸虧及時使用B型肝炎抗病毒藥物及多種保肝庇護劑治療才逐漸好轉，未惡化到肝衰竭需要換肝程度，後來穩定出院後繼續追蹤治療，肝功能才慢慢恢復正常。

最近門診也收治兩位B肝病人急性發作住院的案例，他們的年齡都在40歲左右，這幾位肝炎病人的症狀如疲倦、腹脹等，都誤以為是睡眠不足、火氣大、消化不良造成，就醫抽血才發現是罹患猛爆型肝炎；慢性B型肝炎急性發作的話，有演化成肝衰竭死亡的高危險。

提醒民眾，肝臟是人體最大的消化器官，也是解毒器官，護肝要警醒，且持之以恆。

台灣自1986年5月開始實施新生兒B肝疫苗接種後，B肝感染率已由10%降至1.3%，但對於出生時即患有B型肝炎的病人，B肝疫苗接種是無效的，所有人都應該接受B型肝炎檢驗與正確治療。

B型肝炎病人除了要遵照醫囑，定期追蹤檢查；生活上應戒酒、忌辛辣刺激食品、吃八分飽勿暴飲暴食、忌高糖飲食、多吃新鮮的蔬菜水果，以補充足夠的維生素和膳食纖維，同時要遠離高脂肪食品。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師）