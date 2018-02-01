《謠言終結站》超商咖啡油醇高 害健康？專家︰沒有實證

2018-02-01

記者林彥彤／台北報導

許多人習慣早上到超商買咖啡，不過坊間卻流傳一支影片指稱「超商販售的咖啡未經濾紙過濾，造成咖啡裡含有過多的咖啡油醇，長期下來恐會導致膽固醇值變高，有害健康」。對此，專家表示，並沒有實證，且相關證據不足，民眾無須過度恐慌。

提高膽固醇？ 研究還不詳盡

台北醫學大學保健營養學系教授陳俊榮表示，咖啡油醇對增加血膽固醇值的相關實證還不足，其能增加膽固醇的量有限，因此只要不喝過量，對健康應不會有太大的傷害。

台北市居家照護營養師程涵宇也說，現在關於咖啡油醇的研究還不夠詳盡，過去確實有研究顯示，咖啡油醇會提高膽固醇，但也有相關研究發現咖啡油醇有抗癌的效果，咖啡油醇並非全然不好。

陳俊榮認為，與其相信使用濾紙可過濾咖啡油醇，不如少吃幾碗飯、少吃油膩食物來控制膽固醇。因為市售濾紙品質不一，無法保證一定能濾出咖啡油醇，或是濾出的量比機器多，加上一般人一天喝咖啡的量有限，增加膽固醇的量應低於高熱量食物。

程涵宇說，只要適量飲用咖啡就不用太擔心咖啡會對健康造成傷害。她建議，依照「美國2015-2020飲食指南」，每天可以喝3至5杯咖啡（以每杯240毫升計）、咖啡因攝取量以400毫克為限。

陳俊榮提醒，每人對咖啡因的耐受程度不同，若喝完出現諸如心悸、嚴重失眠或是過敏等症狀，就最好要避免飲用。

程涵宇補充，各大型超商或是連鎖咖啡店都有標示咖啡因含量，民眾可多利用參考。