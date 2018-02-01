又見體罰！ 熱水壺燙生、棍打屁股 導師被判拘役60天

2018-02-01

〔記者蔡文居、王俊忠／台南報導〕台南市西港區某小學六年級許姓導師，被指控去年5月2日以熱水壺「燙醒」多名學生，其中一名陳姓學生右手臂被燙傷紅腫，隔一週又以作文未寫完，以棍子體罰陳生，造成陳生臀部瘀青，引起家長不滿提告。台南地方法院日前依傷害罪，判處許姓導師拘役30日及40日，應執行60日，得易科罰金，緩刑2年。

台南市議員蔡旺詮、人本基金會南部聯合辦公室主任張萍昨在台南市議會召開「進了校門，失了人權？」記者會，抨擊台南市體罰嚴重，並公布法院於元月18日對許姓導師體罰案的最新判決，人本也將協助家長請求國家賠償。

張萍表示，根據2014年調查，南市體罰在國中部分居五都之首，國小部分則排第三，不僅老師體罰，連校長也體罰，而教育局對處理體罰事件輕忽、怠惰，甚至包庇，讓體罰事件再發生，這是國家體制力，要求監察院應查辦南市府違法失職。

人本基金會昨天也公布南市近年來6件體罰事件。其中發生於去年5月2日的體罰案件，西港區某小學有3名小六生，因午休結束沒有醒來，被許姓導師用熱水壺燙傷手臂而嚇醒，其中一名學生手臂因而起水泡、脫皮。隔一週再以作文沒寫完等理由，以棍子體罰多名學生，其中造成陳生臀部瘀青。對於用熱水壺叫醒學生一事，許姓老師則說是不小心的，沒想到會這麼嚴重。

台南市教育局表示，經校方了解，許姓老師確有以裝開水的水壺叫醒學生，卻不慎燙傷學生，事發當日除致電學生家長道歉外，也公開向全班同學道歉。許姓老師已被學校記申誡2次。