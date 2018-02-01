國道掉落物品 車主擬須攤清潔費

2018-02-01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新的一年，交通部規劃許多新交通新制研議方向，包含行駛國道車輛掉落物品時，須分攤清理散落物費用；車輛於雪山隧道內拋錨，拖救費用要與一般路段有差別；遊覽車汰舊換新年限，從3年縮短為2年；110年起，大客車、大貨車新型式新車，112年既有型式新車，須裝數位式行車紀錄器等。

根據高公局統計，前年共有約4萬3千件國道散落物事件，造成766起車禍事故。高公局表示，為降低民眾行駛國道發生物品散落情況，提醒民眾確認裝載貨物是否綑綁牢靠，除交通部已著手研議提高罰鍰外，高公局還將研訂「國道散落物收費要點」，針對不同散落物情況，要跟民眾收取清理費用。

另，高公局表示，雪隧每天千件拖救案，9成以上都是車輛拋錨，因此，今年會研議差別費率，想透過較高的拖救費用，提醒民眾上路前一定檢查車輛狀況。

為減少空車額、業者持牌照待價而沽狀況，交通部將修法規，讓遊覽車汰舊換新年限，由繳銷牌照日起3年內降為2年內。

現行法規規定營業大客車、總重量8噸以上貨車，須裝設可記錄車輛瞬間速度、行駛時間、行車距離的行車紀錄器，不過車輛多選擇機械式行車紀錄器。交通部已修正車輛安全檢測基準第16點之1規定，要求未來大型車新車需裝數位式行車紀錄器；數位式行車紀錄器與機械式最大差別，是可記錄個別駕駛開車時間，確認有無超時、過勞問題。