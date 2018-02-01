玉山醫療隊 14年來默默守護山友

2018-02-01

記者謝介裕／專題報導

玉山被國人視為聖山，有人說，台灣人一生中至少要登一次玉山，但您可能不知道，由南投縣竹山秀傳醫院組成的「玉山醫療隊」，14年來默默守護著山友，每年服務山友約400人次，尤其，透過「玉山醫療暨遠距醫療計畫」，山上醫療站可與醫院急診室遠距連線，讓醫師不在山上，也能為山友緊急看病。

爬玉山不只是許多台灣人的心願，也有許多外國登山客慕名而來，使得攀登玉山的人越來越多 ，且年齡層十分廣泛，據玉管處資料，從學齡前迄8、90歲都有，也凸顯高山醫療的重要性。

玉山國家公園內有30多座3千公尺以上的高山，每年有多達50多萬人次登山客攀登這些百岳；位在玉山山腳下的竹山秀傳醫院，93年與玉管處共同合作，在攀登玉山主峰線的中繼站設置「排雲山莊醫療站」，展開高山醫療工作。

擔任玉山醫療隊長的竹山秀傳醫院副院長莊碧焜指出，該醫院以5人為一組，每週五上山出勤、週日再下山，平均每年受理就診的山友約400人次，以急性高山症居多。

排雲山莊設醫療站

95年間一名北醫登山社陳姓男大生，因高山肺水腫無法攻頂，經治療後也平安返抵家門，沒想到事隔3年竟在醫院碰到，原來他是特地申請前來秀傳醫院擔任實習醫師，並加入院內「耕雲」登山社，在學習玉山相關醫療課程後，也一圓成功登頂夢想，類似感人的醫療故事，不勝枚舉。

「耕雲」登山社顧名思義就是堅守排雲山莊醫療站崗位，目前社員有20多人，以秀傳體系醫師為主。莊碧焜說，他們平時也南征北討挑戰大小霸尖山、奇萊山、北大武山等山岳，不但滿足自己登山樂趣，也培養體力、耐力以便達成高山醫療任務，否則，救人反被救，豈不糗大了？

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，礙於人力、經費等種種因素，目前每週只能出勤一次，但山友卻不斷反映希望增加高山醫療出勤次數，在衛福部等相關單位協助及支持下，101年開始推動「玉山醫療暨遠距醫療計畫」，於排雲山莊醫療站及塔塔加遊客中心設置遠距照護點，醫院急診室則作為24小時服務中心，由急診專科醫師輪值把關，中區緊急醫療應變指揮中心（EOC）作為支援後盾，迄今山友醫治成功率達百分之百，也為「救護無時差、照護無死角」作了最佳詮釋。

玉山醫療隊一路走來，始終如一，也希望全國醫療院所能共襄盛舉，一起守護玉山與山友。