買幸運茶飲 發票中千萬獎

2018-02-01

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布去年十一—十二月期統一發票中獎清冊，其中千萬元特別獎部分，又見購買「純喫茶」而中獎的發票，總計去年因買純喫茶而中千萬特別獎、兩百萬特獎及無實體發票專屬百萬元獎的發票，就多達五張，堪稱「最幸運國民茶飲」。

去年純喫茶發票 五張中大獎

去年十一—十二月期千萬中獎發票，有一張為統一超商桃園航宏門市開出的四十三元飲品、食品發票，購買的飲品品項正是純喫茶紅茶。不僅如此，去年還有兩張無實體發票專屬百萬元獎、兩張兩百萬元特獎發票，購買品項皆為純喫茶，總計去年次數多達五次。

財政部表示，整體來說，去年十一—十二月統一發票，總計開出十一張千萬特別獎及十二張兩百萬特獎發票；千萬特別獎部分，有一張僅消費廿五元、購買波蜜蔬果汁就中獎，由全家台南大學店開出。

另外還有三張千萬中獎發票，消費金額在百元以下，包括全聯新竹西大門市開出的一百元蘋果、香蕉、泡麵發票，全家台東大竹店開出的廿八元純萃喝濃厚系玫瑰奶茶發票，以及高雄市湖內區中山路一段台灣中油開出的九十元九五無鉛汽油發票。

開出的十二張兩百萬特獎發票之中，金額最小為統一超商台中中勇門市開出的十元鮪魚飯糰發票（折價後），金額最大為新北市林口區文化三路二段定食８所開出的二八○元用餐發票。