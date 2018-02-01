春節團退費規定 八成六不合格

2018-02-01

〔記者陳宜加、蕭玗欣／綜合報導〕春節將至，不少人選擇國內旅遊，但消基會調查發現，推出春節專案的旅行社中，八成六業者不符現行規範，甚至有些規定已過時十四年，也有春節期間規定特別嚴苛，更有業者將團體旅遊引用自由行規定，價差達數千元，亂象叢生。

十五家旅行社 僅二家符合規範

根據一○五年上路的「國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定，出發前旅客若解除契約，應依旅行業提供的收據繳交行政規費，並賠償旅行業損失，前四十一天賠償五％費用、前兩天三成、前一天五成。

消基會點名可樂、燦星最嚴苛

消基會副秘書長徐則鈺說，調查十五家業者解約賠償規定中，僅五福旅遊、雄獅旅遊完全符合規範，山富旅遊依據九十三年版本、已過時十四年；部分業者春節期間規定特別嚴苛，可樂、燦星不論幾天前取消，皆不退還已繳費用，最嚴苛。

此外，易遊網的大板根森林溫泉加天空之城三天行程，出發前十五天取消，依現行規定應賠償三成，易遊網卻收取七成，價差超過五千元。

消基會董事長游開雄也指出，有業者將自由行、機加酒行程適用的「國內個別旅遊定型化契約範本」用於團體旅遊，包括可樂旅遊、易遊網、燦星旅遊、山富旅遊，解約賠償價差最高可達八千元。

他說，違規業者可依法處以三至三十萬元罰鍰；屆期不改正者，更可處五至五十萬元罰鍰，並得按次處罰。

易遊網表示，春節期間訂房和交通票券往往一位難求，旅行社為避免訂房爭議，都以買斷形式採購，若消費者臨時取消，業者全數買單損失大，均在商品頁面標註清楚，並與消費者加強說明，以免糾紛。

可樂、燦星︰春節商品已改進

可樂、燦星旅遊表示，產品上架時不慎引用舊的法規文字，目前所有春節商品皆符合規定。