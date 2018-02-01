寒流明發威 中南部溫差15度

2018-02-01

一路冷到下週二 北部沿海地區最低溫下探6度

〔記者蕭玗欣、黃旭磊／綜合報導〕昨晚強烈大陸冷氣團來襲，全台氣溫下滑，預計影響到下週三清晨。中央氣象局預報員陳建安表示，未來一週，全台各地會越來越冷，週五晚間，冷空氣威力將直逼寒流等級，中部以北、東北部低溫下修至七度，沿海空曠地區恐只有六度。未來一週，中南部轉為乾冷，週末日夜溫差可達十三至十五度左右，提醒民眾適時添加衣物。

大屯山、七星山 有機會下雪

陳建安表示，週末到下週二是這波冷空氣的最低點，兩千公尺以上的高山包括太平山、拉拉山，都可望降下瑞雪，迎風面北部、東北部一千公尺以上的高山也有機會，如大屯山、七星山。

此波強烈大陸冷氣團來勢洶洶，全台氣溫直線下滑，陳建安提醒，這波冷空氣影響時間較長，要到下週三白天，各地才會稍稍回溫。明、後兩天是冷空氣逐漸轉強的過程，中部以北、東北部低溫約十、十二度，沿海空曠地區十度左右，南部及花東地區為十三至十五度。

到了週五晚間，冷空氣更將升級為寒流，預計到下週二以前，中部以北、東北部地區低溫下探七至八度，沿海空曠地區恐只有六度。

降雨方面，未來一週雨勢都集中在迎風面的北部、東半部地區，中南部山區則是局部降雨，中南部平地轉為乾冷。

月全食加藍月 高雄爭睹奇景

而天文奇象「月全食加藍月」昨晚登場，北部和中部因天氣不配合，看不到月亮；高雄晚間雲層稍厚，月娘時隱時現，港和國小天文教育館在操場設置望遠鏡，民眾排隊爭相觀賞奇景。直到晚上十點左右雲層散去，月全食進入「生光」階段逐漸「復圓」，渾圓的月亮才現身。

天文專家表示，藍月是指一個月中的第二個滿月，月全食發生在藍月期間，下一次要等十九年。港和國小操場昨有廿台各式望遠鏡，包括中山高中等八校天文社團，以及高雄市天文學會、高雄市街頭物理科普學會等多個單位支援。