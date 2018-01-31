指甲凹陷變形 甲床腫瘤導致

2018-01-31

文／葉昱廷

「醫師，我的指甲凹陷變形，有時會抽痛，最近壓到也會有點痛…」黃小姐（化名）一進診間連忙敘述她的困擾。

仔細檢查後發現，她的左手無名指指甲出現一條明顯的縱向凹陷。進一步詢問病史，病患表示這樣的狀況從半年多前開始出現，有時候會抽痛，遇到冷水或天氣變冷時，疼痛感會變得比較明顯，患部也不曾手術過或外傷。

我告訴黃小姐這很有可能是甲床下的腫瘤壓迫到指甲生長板所致，進一步化驗後也證實是甲床下球狀瘤。

指甲凹陷變形可以分成縱向凹陷、橫向凹陷以及匙狀形凹甲。當指甲生長板受到外傷或腫瘤的壓迫，則可能出現「縱向」凹甲；「橫向」凹甲則可能跟外傷、發燒、重大急症、腸病毒感染及營養缺乏有關；「匙狀形」凹甲則常見於營養不良、嚴重缺鐵型貧血及罹患長期內科疾病的患者。

球狀瘤（Glomus tumor）又稱脈絡球腫瘤或血管球腫瘤，是一種由球狀體的細胞過度增生而生出的罕見良性腫瘤，好發在指頭及指甲的位置。可能出現的症狀包括：疼痛以及冷熱溫度變化敏感，倘若腫瘤壓迫到指甲生長板則可能導致指甲變形。

其他可能導致指甲縱凹變形的腫瘤包括肢端黏液囊腫、血管纖維瘤、纖維角化瘤等，然而病毒疣及指甲附近的皮膚惡性腫瘤也有可能導致此表現。

由於指甲凹陷變形的原因很多，倘若有發現指甲凹陷變形的狀況，應儘早就醫，以確認病因，早期接受適當的治療。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）