車禍傷疤擾人 染料雷射可改善

2018-01-31

記者蔡淑媛／台中報導

25歲的李姓新娘秘書因車禍造成臉部、四肢多處撕裂傷，尤其下巴、人中和左肩的傷口深及真皮層，形成肥厚性疤痕破相，擦藥膏也難消，接受脈衝式染料雷射治療8次，以特定波段使疤痕血管萎縮，疤痕大幅改善。

深及真皮層 形成肥厚性疤痕

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師劉親穎指出，肥厚性疤痕形成是受傷深至真皮層，皮膚的纖維母細胞過度活化，過量製造膠原蛋白修復傷口，容易產生凸起疤痕，還有受傷部位在活動多、張力強的肢體也易產生，像肩膀、關節、前胸、後背等處。

李小姐1年半前騎車發生車禍，前額、人中、下巴、膝蓋、左肩等身體多處撕裂傷，深及真皮層的傷口在癒合後都形成一條條2至3公分的凸起肥厚性疤痕，留下紅色印記，不但影響工作，而且又癢又痛，讓她非常難受。

劉親穎說，脈衝式染料雷射是利用特定波長的雷射光，作用於血管中的含氧血紅素吸收熱能，使肥厚性疤痕的血管萎縮破壞，而不傷害周邊正常組織。因此為李小姐進行8次雷射，每次間隔約4至6週，輔以在特別肥厚的疤痕處注射2次類固醇加強收縮血管、抑制發炎、纖維母細胞活化，8個月完成療程後，疤痕改善逾8成。

傷口防細菌感染 癒合才除疤

劉親穎表示，一般傷口照護首重預防細菌感染，可擦抗生素藥膏及使用人工皮保濕、防水、防感染，待傷口癒合後才能除疤；表皮傷口大多數是黑色素沉澱，約6至12個月會自行淡化，可使用含維他C、對苯二酚的去疤膏祛斑淡疤，如果深及真皮層，建議諮詢皮膚科醫師，儘速淡疤，愈早治療，效果愈好。