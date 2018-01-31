出門常迷路 翁罹阿茲海默症

2018-01-31

記者陳建志／台中報導

南投一名83歲林姓老翁原本與老伴同住，但妻子幾年前過世後，獨居的他開始足不出戶，出門後也常忘了回家的路，甚至重複詢問同一件事，家人發現不對勁陪同就醫檢查，確診為老人失智症一種的「阿茲海默症」。

家人陪伴諮商 給患者最好照護

醫師指出，台灣每5名80歲以上長者中，就有1人失智，除服藥治療，家人更要一起參加心理諮商，才能降低衝突，給患者最好的照護。

林姓老翁年輕時曾從事農作，也曾擔任過20多年的校工，退休後因子女在外地打拚，和太太相依為命，但幾年前太太因病過世後，只剩他一個人，一開始還能上街買東西自理生活，還會到公園運動與人互動。

不過近半年來，老翁經常足不出戶，鄰居還發現他頭髮、鬍子常沒整理，甚至出門後在巷口徘徊，似乎找不到回家的路，里長得知前往訪視，發現老翁聊起過去的鄰里大小事時眉飛色舞，但對於早上剛發生的事卻毫無印象，甚至已經下午3點多，卻不斷問人吃過午餐了沒，里長覺得不對勁趕緊聯絡子女帶他就醫，確診為「阿茲海默症」。

亞大醫院神經內科主任王馨範表示，「阿茲海默症」是失智症中最常見的症狀，至於失智症可分為「可逆性」與「不可逆性」，可逆性失智症是因貧血、電解質不平衡、常壓性水腦症等身體代謝出問題引起，只要症狀解除智力就可進步，但退化性失智症是不可逆的，包括阿茲海默症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症、血管性失智症和混合型失智症等，會造成認知功能和執行能力喪失。

王馨範指出，許多患者在家屬察覺異狀時，腦細胞已損失大半，因此建議早期篩檢、診斷，才能即時拯救腦力。

此外，照顧失智症者是一條漫長的道路，建議患者和家屬，都能在發病初期就接受「心理諮商」和「神經心理衛生教育工作坊」等課程，了解如何照顧失智症患者，以同理心包容患者的異常行為和情緒，將往後的衝突降到最低，以提供患者最好的照護。