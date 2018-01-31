少女視力模糊 糖尿病作怪

2018-01-31

記者歐素美／台中報導

14歲蔣姓少女因感冒急診，卻驗出空腹血糖超過300mg/dL，糖化血色素（HbA1C）高達14.5%，經醫師診斷為罹患第二型糖尿病，由於未適當控制血糖，並出現視力模糊，阿嬤擔心詢問：「醫生，阮查某孫的目睭甘會青暝？」醫師提醒家長要控制孩子飲食，定期回診，以免視力受損，甚至失明。

糖尿病年輕化 不是老人專利

糖尿病不是老人專利！台中大甲李綜合醫院眼科醫師徐浩恩表示，年輕人因食用高熱量食物及含糖飲料，罹患第二型糖尿病患的年齡有逐年降低趨勢。許多年輕人未控制飲食，或不清楚糖尿病的嚴重性，越年輕越難控制好自己的血糖，血糖忽高忽低，容易出現視網膜病變、白內障、青光眼等，嚴重恐導致失明。

因血糖過高會破壞血管，以眼睛為例，受損的微血管使視網膜出血而影響視線，原本血管供應區域則缺血壞死或增生脆弱的血管，更容易再次出血，反覆性出血產生的疤痕組織則會進一步導致視網膜剝離等，最終造成視力損失或失明。

血糖沒控制 造成視網膜病變

徐浩恩指出，根據美國威斯康辛州WESDR流行病學研究，第一型糖尿病患在15至20年後幾乎都會出現視網膜病變，其中有20%以上的患者有失明的可能；60%以上的第二型患者也會發生視網膜病變，糖尿病對視力的危害，難以復原。

國健署102-104年「國民營養健康狀況變遷調查」指出，國人18歲以上糖尿病盛行率為11.8%，意指每10人就有1人糖尿病，估計全國約有227.5萬名糖尿病患，且每年以2.5萬人的速度增加。

徐浩恩指出，嚴格的血糖控制可降低罹患視網膜病變的機率，糖尿病患應配合醫師及衛教師定時服藥及改變生活習慣、控制飲食。