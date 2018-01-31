天冷易氣喘 按時用藥不可少

2018-01-31

文／黃建文

冷空氣容易刺激呼吸道，誘發咳嗽、喘鳴、呼吸困難等症狀，原本有氣喘的老人家更是高風險族群，遇到寒流來襲，務必要做好保暖措施。外出時戴口罩、遠離環境過敏原，如氣喘情況嚴重，則應聽從醫師建議用藥，以免病情加劇。

氣喘病是一種可逆性的肺部支氣管阻塞及呼吸道慢性發炎的疾病，致病原因主要和遺傳、環境因素有關。環境因素包含了空氣污染、接觸過敏原、情緒變化以及藥物等，除了較為人知的塵蟎、花粉、黴菌外，近年來國內空氣品質差，加上氣溫下降，病情就容易惡化。

為何「低溫空氣」是過敏因子之一？原因在於，冷空氣會刺激呼吸道，引起強烈收縮、咳嗽、呼吸困難、睡眠品質不佳等症狀，尤其近年來台灣冬季常因空氣污染情況較嚴重，且懸浮微粒濃度增加，遇到體質過敏的民眾，特別是抵抗力較差的老人，就會導致氣喘、慢性支氣管炎以及肺炎等疾病發作。

老人家遇寒流 務必做好保暖

若自己發現有慢性咳嗽、喘鳴、胸悶持續增加，甚至呼吸困難等症狀，務必趕緊就醫。若就醫檢查後，肺功能低於平常值80%，而且經使用「吸入性支氣管擴張藥物」治療後才能恢復，就建議接受長期治療與追蹤。

要特別提醒本身就有氣喘病史的長輩們，不要擔心醫師開立「吸入型類固醇噴劑」，此噴劑可以控制呼吸道過敏性發炎，以免氣喘容易急性惡化。

只是很多人一聽到「類固醇」就擔心會有副作用而擅自停藥，反而會導致氣喘控制不穩定，甚至只在急性發作階段才想到「噴一下就好」，這種錯誤的觀念與用藥習慣，無法達到預防氣喘發作的效果。

外出戴口罩 遠離環境過敏原

冬季期間，外出一定要配戴口罩，減少空氣污染及冷空氣引起的敏感，也可考慮定期接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，減少氣喘病對健康的影響。

（作者為亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任）