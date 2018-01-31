中菇冒名登台 立委促建鑑定資料庫

2018-01-31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委江啟臣昨指出，台灣禁止進口的中國香菇，常透過合法掩護非法，以越南香菇名義進口、上市，政府應建立更完善的鑑定資料庫。

台中新社農會表示，台灣香菇有具香氣、表面皺摺、長菇柄、內部皺摺為黃色及含水率低等特徵，消費者可藉此分辨、選購。

年關將近，年菜主要食材之一的香菇，銷量也開始成長。江啟臣邀請台中市新社農會總幹事羅文正、新社菇農在立法院召開記者會。江指出，台灣主要香菇進口國為日本、韓國、越南，去年進口量中，以越南的301公噸為大宗。

江啟臣質疑，台灣香菇都要有履歷標章，但不法走私進口的香菇進入台灣市場後，大多未有產地標示；儘管中菇禁止在台灣販售，但實際到市場採買，卻很常看到中菇，多以越菇名義進口，掩護非法的中菇。

江啟臣說，台灣香菇產地價為越南進口香菇到關價的5倍，但消費者僅有台菇的標章可認證，進口菇則無標示，如此把關如何讓人安心？農委會應積極到越南採樣，建立更完整的鑑定資料庫。

衛福部食藥署簡任技正蕭惠文表示，「食品安全衛生管理法」規定，一般食品分為完整包裝及散裝，完整包裝者須標示產地、品名等資訊，散裝部分，若業者有登記營業執照，也須有標示，若標示不符，可依法開罰。

消保處消保官指出，經第一波抽查市面販售的香菇，56件中，有45件為走私；第二波抽查香菇加工廠，12家業者中，有11家所加工的是中國香菇，另一家產品則因切成絲而無法辨識。

農委會農糧署作物生產組組長方怡丹表示，會配合關務署，針對每批進口貨櫃進行抽樣，以蒐集到的樣品來比對外觀、性狀，若有問題，再到進口國查證，目前正與越南協調採樣中。