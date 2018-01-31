日核災區食品換CPTPP？ 政院：沒這考量

2018-01-31

〔記者李欣芳、吳亮儀、林菁樺、洪定宏／綜合報導〕衛福部針對我國禁止日本福島、茨城、群馬、櫪木、千葉五縣市食品輸台，擬將地區式管制改為風險管制，有意開放進口，外界聯想是否與台灣要加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有關？行政院發言人徐國勇昨表示，沒有這方面考量。政府不會以開放日本福島五縣市食品來交換加入CPTPP。

政院食安辦主任許輔表示，政府不能用食安去換經貿，這是2300萬國人的基本權利，但是兩邊都要顧好，「我們盡量把食安做到滴水不漏，至於國際經貿當然也要接軌」。

日本2011年3月11日大地震後，台灣即禁止福島、茨城、群馬、櫪木、千葉5縣市食品輸台。衛福部前天透露可望打破地區限制，改採高風險食品管制。徐國勇說，衛福部還沒報上來，政院會以國人健康安全做為首要考量，並參酌國際做法和科學依據等三原則不變。

食藥署：解禁沒時間表

食品藥物管理署昨則再度出面說明，強調解禁沒有時間表。食藥署強調，我國限制日本核災區食品至今，7年來共檢驗11萬5653件日本進口食品，都符合我國規定，其中有220個樣本被檢驗出含微量輻射，但沒超出我國標準，把關從未鬆懈。

日本核災區食品傳解禁之際，在經濟部與衛福部鼓勵下，台電放射試驗室去年九月獲得衛福部核發國內首張、也是唯一一張的「食品放射性核種檢驗機構認證」。

中國中藥材 輻射超標

據了解，台電於去年9月取得國內首張、也是目前唯一一張的食品放射性核種檢驗機構認證。由於核災食品檢測須檢驗銫-134、銫-137與錪-131等項目，台電拿到的認證，「剛好」可檢驗日本核災地區食品。

財政部關務署高雄關昨也在1只來自中國的中藥材貨櫃中，偵測出輻射劑量，高達每小時1.5微西弗，超標7.5倍，立刻退運。另外來自哥倫比亞及牙買加的廢鐵，輻射劑量也超標，同樣被退運。