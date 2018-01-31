春節近了 物價蠢動 公平會展開調查

2018-01-31

〔記者廖千瑩、蕭婷方／綜合報導〕農曆春節假期將至，物價又開始蠢蠢欲動，公平會將於春節兩週前深入傳統市場、超市等，展開北中南市場查價，「主要針對當地重要市場派員查訪」，防業者聯合壟斷、穩定物價。

公平會防制人為操縱物價專案小組的查核重點，主要針對民生物資，包括麵粉、沙拉油、糖及副食品醬油、佐料等，以及其他農畜產品，另會監控油價與液化瓦斯，且為防春節期間瓦斯業者可能聯合漲價，日前也已發文公會，注意不要有聯合行為。

聯合行為 自招可免罰

官員表示，查案重點將放在有無聯合行為，「只要確有其事，我們大概都查得出來」，現在有寬恕政策，業者只要誰先招就免罰，或是可減免一半、甚至三分之二罰鍰，且聯合行為檢舉還有獎金。

高麗菜較去年貴兩倍

農曆年前後是高麗菜盛產期，每年此時菜價都「崩盤」，上週起高麗菜價格一路在均價徘徊，上等高麗菜每公斤平均批發價12元，本週適逢尾牙旺季，市場需求量大增，高麗菜每公斤批發均價達18元，較去年尾牙當週平均每公斤批發價6元，上漲200%。

農產運銷公司主秘路全利分析，逢週一休市隔日，市場需求量大，價格本來就會上揚；加上這幾天氣溫降低，羊肉爐、薑母鴨等餐飲業對高麗菜需求量大增，連帶也讓菜價上漲。

昨北市蔬菜批發價每公斤均價23.5元，葉菜類雖進貨量微幅增加，但市場需求量增加、買氣旺盛，價格漲多跌少，除高麗菜外，大白菜、小白菜、青江菜、菠菜、茼蒿、甘薯葉等皆小幅上漲；價格下跌的菜種有萵苣、辣椒、玉米、球莖甘藍等，其餘各菜種持平。

路全利表示，整體來說，冬季為最適合蔬菜生長的季節，今年作物生長過程中災害較少，目前菠菜、茼蒿、蘿蔔產地供應量都充足，應可滿足今年過年需求。