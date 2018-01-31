週五寒流報到 類流感單週就醫破13萬人次

2018-01-31

〔記者林惠琴、蕭玗欣、江志雄、劉濱銓、佟振國／綜合報導〕今晚強烈大陸冷氣團來襲，預估週五冷空氣會增強到寒流等級，週末過後中部以北、東北部低溫下探八度，沿海空曠地區不排除更低，可能只有6、7度。

天冷流感疫情增溫，上週門急診類流感的就診者達到13萬5259人次，較前一週小幅上升4%，創下本流感季單週新高，新增49例重症、9例死亡個案，衛福部疾管署預計疫情已達最高點，未來將緩降。另近期尾牙聚餐多，門急診腹瀉就診者一樣突破13萬人次，較前一週上升6%，檢出病原以諾羅病毒為大宗，提醒注意飲食衛生。

去年10月進入本流感季以來，累計有261例重症，其中40例死亡，感染以B型流感居多，約占8成。農曆春節即將到來，民眾參與大型展覽、到年貨大街採買，必須加強手部衛生與咳嗽禮節，避免病毒傳播。

據台北市立天文館指出，今晚7點48分到11點12分將出現可全程觀賞的月全食天文景象，全食的時候，月色將呈紅銅色，這也是顆超級月亮，是一月份出現的第二次滿月，俗稱「藍月」。

「紅色超級藍月」 今晚現身

天文館表示，距離台灣地區上次看到月全食已是3年前，全程可見的月全食更已有6年未見，適逢「藍月」又是「超級滿月」，是難得一見的「紅色超級藍月」。不過今晚北台灣及東台灣可能都會下雨，中部地區雲量多，僅高屏地區可以碰碰運氣觀看天文奇景。

強烈冷氣團發威，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，昨天山區降下冰霰，地面猶如鋪上白色地毯。玉山國家公園昨凌晨則飄降瑞雪，積雪5公分，景象「凍」人；合歡山間歇出現雨夾霰，台14甲線武嶺至合歡山莊路段路面結冰，昨晚7點左右開始飄雪。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，今晚有另一波強烈大陸冷氣團報到，週四、週五中部以北低溫下探11、12度，空曠地區可能只有10度，南部和花東維持13、14度。

預估週五第二波冷空氣威力將增強到寒流等級，中部以北、東北部低溫下探8度，空曠地區恐只有6、7度，南部和花東則是10到12度。在低溫配合水氣的條件下，3千公尺以上高山有機會降雪。