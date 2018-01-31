今年來台旅客 盼衝1086萬人次

2018-01-31

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕交通部昨舉行一○七年度新春記者會，交通部長賀陳旦訂下今年台灣觀光市場新目標，喊出來台旅客要力拚一○八六萬人次、新南向來台觀光兩百四十萬人次；賀陳旦也表示善意指出，很歡迎中國觀光客來台，並呼籲對岸開放更多來台旅遊城市，讓自由行中客能更深入台灣偏鄉。

去年一整年台灣挺過中客縮減影響，來台旅客持續突破千萬，交通部長賀陳旦表示，在各市場及時行銷下，去年整年度雖逢中客下跌，但年底來台旅客仍有相當成長，尤其新南向市場表現相當好，今年除透過行銷爭取客源，也希望提供更友善、開放的資訊，讓旅客能自由選擇喜歡的旅程。

觀光局統計指出，去年台灣整體觀光市場持續突破千萬人次目標，成長率達○．五％，其中新南向旅客首度突破兩百萬人次，達二二八萬人次，成長將近三成，韓國市場也首度破百萬，達一○五．五萬人次，成長幅度達十九％。另，長程線市場也有八．五％的成長。

在國際客源分布方面，最大宗仍是中國市場，佔整體客源廿五．四％，其次是新南向市場廿一．二％、日本十七．七％、港澳十五．七％、韓國九．八％。

春節疏運量 桃機估增9％

另一方面，春節連假將至，桃園機場全面「備戰」。桃機公司預估，二月十三至十六日初一，以及二月廿日初五至廿五日初十，均為疏運高峰，預估較平日運量平均增加逾一萬人次，最高峰可能超過十四萬，整體春節疏運量較去年同期成長九％。桃機公司提醒旅客，多利用自助報到、自動通關，和機場捷運A1站的預辦登機，都可省下排隊時間。