春節訂房雪崩？墾丁飯店業︰只少1成

2018-01-31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島旅宿業去年受到多重因素影響，旅遊人數比前一年度大幅下滑百萬，今年第一個長假「農曆春節」，又傳出訂房不如預期。但指標飯店業者強調「差距只約一成」，社區旅遊業者甚至逆勢上升，顯示精打細算的旅遊型態已然成形。

距離農曆春節不到半個月，有媒體報導墾丁飯店和民宿業春節訂房，平均訂房率不到七成。但多數飯店業者指出，訂房需求來得較晚，略遜於往年同期約九成的訂房，但目前訂房率仍有八成左右。

社區、生態旅遊正夯

墾管處遊憩課指出，墾丁旅宿業在中客大量增加時，供給數量成倍數增加，當遊客人數回歸到中客退潮後的常態時，旅宿供給量遠大於需求量，才會出現「雪崩」錯覺，只要維護好生態環境，不必擔心各國遊客不愛墾丁。

「社區旅遊其實熱得很，哪裡有雪崩？」墾丁社頂部落文化發展促進會總幹事余小芳說，目前除了大年初一，社頂生態旅遊的預約一位難求，最煩惱的不是遊客少，而是以往遊客僅港、日、美、新等國，現在還有印尼、越南、韓國、馬來西亞遊客，精通多國語言的解說員實在難尋，可見遊客不再只是「速食」化的旅遊。

一向是「客滿」指標的墾丁凱撒飯店，目前初一訂房超過九成，其他日期都超過八成，業者認為訂房仍會逐步上升，沒有為了訂房率刻意拉低價格，反而增加住房時的相關娛樂設施。

其他民宿飯店業者也提到，今年訂房只是來得較慢，全台最溫暖的墾丁，春節假期仍是一房難求，該擔心的是春節後第二波淡季來臨。