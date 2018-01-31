輕微交通違規將記點 累計可扣照

2018-01-31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕道路交通管理處罰條例是以處罰交通違規民眾為主，但交通部認為警戒效用不足，著手研擬建立「以教代罰」的「道路交通法」，預計二月召開推動會議並擬訂相關法案，三月呈報行政院。交通部常次祁文中表示，針對輕微違規事項，當下不會處以罰鍰，但會納入交通違規記點事項，違規累計達一定記點，仍會吊扣駕照。

祁文中表示，道路交通法預計整合道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則等法規，不僅將建立違規處罰的完整法規，還會與教育部協商，要在課綱中納入道路交通安全知識。

針對重大交通違規，交通部也會與金管會協商，希望相關保費能有機制配合加重調整；輕微違規則要讓民眾有改過機會，首次違規將會以記點方式，罰鍰就暫時記帳，樂見民眾因不願受罰而改善。

深夜違停、超越停止線都算

交通部表示，針對輕微違規部分，主要是符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第十二條，若未發生事故或危害交通，可勸導免開罰的項目；未來初犯且未肇事、危害交通，可保證免罰，但即便沒開罰也要記違規點數，一次最少會記一點。輕微違規包含深夜違規停車、路口停等超越停止線、車牌污穢或被遮蔽、駕照遺失或損毀未報請補發、未依規定按喇叭等。

至於未來是否半年內記六點就吊扣駕照一個月，擬道路交通法草案時也會一併檢討，交通部初步認為，記點時間至少要延長至一年，且必須同時加重無照駕車的處罰。

由於現行無照駕駛僅罰六千至一萬兩千元，比起酒駕來說低了許多，也讓不少民眾即便被吊照仍繼續騎車、開車。不過，交通部強調，加重處罰未必是加重罰鍰，還在研究是否有其他處理方法。