減少空污 第一、二期柴油車國道優惠擬取消

2018-01-31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕配合空污防制行動，交通部長賀陳旦昨日於交通部新春記者會表示，預計下半年開始研議，優先取消全台約七萬八千輛第一、二期柴油車，每日國道通行費廿公里免費優惠，長期朝屬電動車、油電車的小型車才能享通行費優惠；機車方面則希望透過停車費訂定差別費率措施來管理。

未來電動車、油電車才享優惠

交通部路政司長陳文瑞說明，交通部希望電動車輛與燃油車輛，在持有成本、稅費、停車費用上都能有所區別，其中停車管理、收費、費率訂定都是地方權責，交通部正在跟地方政府討論，希望電動車能享有優惠，但多數縣市都希望先做到路邊停車收費後，再來討論差別費率；由於預期會面臨很多壓力，可能先從使用需求較高地點，小規模來試辦。

為讓車主可儘早汰換第一、二期柴油貨車、二行程機車等高污染車輛，除環保署有汰換補助外，空氣污染防制法三讀後，就有法源在已劃設的空品區，逐步禁止高污染車輛進入。

交通部表示，目前全國已劃設八十個空品區，交通部盤點旗下單位，預計七個港區，松山、桃園、高雄三個國際機場，及十三個風景區，還有台鐵車站室內停車場，也建議環保單位劃設為空品區。

劃設空氣品質維護區後如何執行，交通部指已向環保署索取高污染車輛資料，著手建檔進監理資料中，未來資料庫能跟管制設備做連線，並透過科技執法系統來取締。

公車間轉乘 列擴大優惠範圍

對抗空污，推廣公共運輸也是方法之一。交通部今年將擴大推動轉乘優惠，未來只要是新建軌道設施，都要與公車間有轉乘優惠。三天以上連續假期，除擴大推動搭乘國道客運、鐵路轉乘在地公車享優惠，還將辦理公車與公車間的轉乘優惠。根據統計，去年民眾搭乘公共運輸，並享轉乘優惠人次約三百四十萬，今年目標大幅成長至一千四百五十萬人次。