工廠粒狀物空污費 7月開徵

2018-01-31

〔記者劉力仁、林菁樺、黃佩君、羅倩宜／台北報導〕防制空污，環保署這次把箭頭對準全台八○三一家排放粒狀污染物的大小工廠，七月一日起全面開徵固定污染源粒狀污染物空污費，估計每年徵收十三．七億元，納入空污基金專款專用，六成給地方、四成歸中央。目前每年四萬零五○二公噸的粒狀污染物排放量，可望減少二成、約八七五五公噸的空污排放。

另加徵鉛等重金屬空污費

環保署開徵的粒狀污染物包括總懸浮微粒（TSP）、懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）三種，徵收費率依排放量分為三級，每季排放十噸以上粒狀污染物的大工廠約一百五十家，每公斤徵收卅八至五十五元，排放一噸至十噸的工廠一千一百多家，每公斤徵收卅二至四十六元；排放量低於一噸的工廠，約六千八百家，每季徵收四百五十元。

若這些工廠也排放有害污染物，將另外加徵空污費；鉛、鎘、汞、砷、六價鉻，每公斤三百六十元；戴奧辛排放大於○．○二克國際毒性當量（I-TEQ）的工廠，每克毒性當量徵收三萬六千元。低於○．○二克毒性當量的工廠，每克徵收三千六百元。

環保署估算，新措施實施後，徵收大戶中鋼排名第一，估計每年繳交一．五九億元，第二是台電台中火力發電廠，每年九千六百萬，第三名台電興達火力發電廠，每年六千六百萬。

非工業鍋爐汰換 最高補助50萬

此外，目前國內以天然氣或液化石油氣為燃料的工廠，所排放的氮氧化物排放量較十年前增加一倍，環保署七月將針對季排放量超過廿四公噸業者約廿家，徵收氮氧化物空污防制費，預估每年徵收一．七七億，減排二三一三公噸氮氧化物。

環保署也修正相關補助辦法，除學校、醫院、社福機構外，擴大補助所有非工業鍋爐，每座最高補助五十萬元，鼓勵業者改造或汰換燃油或燃煤鍋爐，申請時間至明年六月底截止。

中鋼、台電︰配合政策改善空污

中鋼表示，會配合政府環保政策，進一步降低製程的污染物排放。台電回應，目前一年約繳五到六億空污費，加計粒狀污染物與燃氣的氮氧化物空污費，再加上未來季節費率加乘，粗估一年逾十億元。目前台中、興達等火力電廠都已投入空污防制設備改善及升級，以減緩空污費加徵對台電的衝擊。

中油表示，已規劃至二○二一年投入七十六億元改善製程尾氣回收、鍋爐汰舊換新等十五項計畫，屆時每年可減少三成一的粒狀污染物、相當減少七十噸；氮氧化物減少一成、硫氧化物減少三分之一。