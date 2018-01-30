暖心店長猝逝 妻延續大愛

2018-01-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕統一超商鳳山區俊瑋店長龔俊安，過去4年來提供高市青年國中弱勢學生寒暑假時的午晚餐，並串聯6店請學生吃水餃，一起關懷守護學生，不料他於本月10日猝逝。他的遺孀及女兒延續龔未完成的愛心，昨代為陪伴弱勢學生用餐，看到學生們的笑容，感受施比受更為有福。

龔俊安自掏腰包行善4年

鳳山區青年國中擔心學生寒暑假沒飯吃，串聯社區愛心商家、統一超商鳳山區俊瑋店，推動i See Youth計畫，寒暑假提供弱勢學生午晚餐（午餐或晚餐2選1），學生持卡就可領餐。

龔俊安發現部分學生上門卻擔心異樣眼光，不好意思持卡領餐，他貼心贈送悠遊卡，讓學生用悠遊卡買餐盒。他也號召鄰近6家店長到校舉辦同樂會，與弱勢學生一起包水餃，更親手製作彩虹蛋糕陪伴學生。

龔俊安曾發現有學生在店內偷東西，但未報警，想給學生機會，協助校方找出問題，才發現是社會邊緣戶，4名學生因肚子餓行竊。他告訴學生有需要他願意幫助，並請校方納入i See Youth，導正弱勢學生偷竊行為。

黃玉貞代替老公 伴學生用餐

他原本今年要擴大舉辦同樂會，未料猝逝，遺孀黃玉貞及女兒龔瑋莉昨代替他陪伴弱勢學生吃水餃、蛋糕。黃玉貞表示，龔俊安溫暖又樂於助人，經常自掏腰包，她會延續老公的愛心，讓暖流持續下去。

校方以龔俊安的名字寫成對聯「『俊』彥（年輕有為的青年）善心若琦瑋（美麗的玉珮），『安』分推拓濟世心」，昨送給黃玉貞，並與學生一同感念他。學生感謝他的幫助，長大有能力將以他為榜樣，回饋社會，場面溫馨感人。