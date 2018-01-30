彰市古蹟遲一步登錄 建商拆除不起訴

2018-01-30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕戰後彰化市首任民選市長杜錫圭故居有其歷史意義，但所有權人楊耀聰將產權賣給建商，並在去年1月間拆除，彰化縣文化局依違反文化資產保存法，將楊耀聰及建商郭進安提告。但檢方偵辦後認為楊、郭在客觀上並無證據顯示其得知該棟建物已列為「暫定古蹟」，予以不起訴處分。縣文化局表示遺憾，將與法制單位研商後聲請再議及謀求救濟之道。

杜錫圭故居 拆除前僅列冊追蹤

坐落於彰化市三民段的「杜錫圭故居」建於1930年。2016年11月間，所有權人楊耀聰將其賣給郭進安經營的建設公司，12月間有民眾提報該建物，希望縣府文化局將其列為文化資產。12月20日經文資審議委員會現勘後決議「列冊追蹤」，事後縣府啟動「暫定古蹟處理小組現勘程序」，再度現勘後決議「不逕列暫定古蹟」，維持「列冊追蹤」。

快拆光了…縣長急電逕列古蹟

2017年1月14日，建設公司派挖土機將建物拆除，文化局人員獲報趕抵現場，向施工人員表明該建物已列冊追蹤，但建物已被拆得差不多了，文化局急尋楊耀聰，縣府人員也通報縣長魏明谷。

所有權人稱未接獲電話

由於屬緊急情況，魏明谷當場電話指示將「杜錫圭故居」逕列為「暫定古蹟」。但楊並未接獲電話，其妻也未清楚傳達「該建物已列為暫定古蹟」一事。事後文化局根據文資法第七條規定，對楊、郭等人提告，由彰化地檢署偵辦。

檢方偵辦時，楊以其手機的通話紀錄證明自己並未收到文化局的通知電話。郭則表示，他與楊完成房地買賣交易，即委託地政事務所鑑界，鑑界必須拆屋，為確認是否為古蹟，他曾詢問縣府，縣府2016年12月26日來文指稱：「該建物不是古蹟也非暫定古蹟」，他才敢僱工拆除。

文化局將聲請再議、謀求救濟

檢方表示，並無積極證據證明楊、郭主觀上知悉杜錫圭故居屬「暫定古蹟」，予以不起訴處分。文化局回應表示，案發時，縣長電話指示，將「杜錫圭故居」列為「暫定古蹟」，並當場向相關人員宣示，此時行政處分已然發生效力，但被告仍悍然逕行拆除，文化局會與法制單位研商聲請再議。