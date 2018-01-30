全台急凍8天 低溫下探6度

2018-01-30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今起全台急凍八天！中央氣象局預報員陳建安表示，兩波冷空氣接連來襲，天氣將會越來越冷，最低溫下探六度，預估至少要到下週三才會逐漸回暖，民眾要確實做好保暖工作。

第一波強烈大陸冷氣團及華南雲系昨開始影響，全台濕冷，昨晚到今晨是最冷的時候，中部以北、東北部地區低溫下修至十度，沿海空曠地區只有八度。

第二波強烈大陸冷氣團將在明晚襲台，週末將直逼寒流等級，中部以北、東北部低溫下探八度，空曠地區更凍到剩六度，預估至少要到下週三才會逐漸回暖。

預報員陳建安說，未來一週三千公尺以上高山有機會降雪，而週末隨著冷空氣更強，降雪範圍也會更廣，兩千公尺以上高山都有機會看見瑞雪。

下週三逐漸回暖

昨起強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫開始直線下滑。陳建安表示，這波冷空氣搭配華南雲系東移，全台都是濕濕冷冷的天氣型態，尤其基隆、北海岸和宜蘭地區雨勢更明顯。低溫方面，昨天深夜到今天清晨是這波冷空氣的最低溫，且強度幾乎接近寒流等級。氣象局昨下修各地氣溫，預估中部以北、東北部地區低溫下探十度，沿海空曠地區只有八到九度，南部及花東地區則有十二到十四度。

明天白天冷空氣會逐漸減弱，中南部雨勢也會稍緩，轉為乾冷型態，但迎風面中部以北及東半部地區降雨機率仍高。緊接著，第二波強烈大陸冷氣團明晚報到，全台低溫將呈現階梯式下降，週四、週五中部以北、東北部低溫十一、十二度，沿海空曠地區再低一到兩度。

週末到下週一冷空氣威力將達到寒流等級，也是影響最劇烈的時候，中部以北、東北部只剩八到九度，沿海空曠地區下探六到七度，花蓮、南部地區週末則大致維持在十到十一度，台東約十三、十四度。